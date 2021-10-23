Yeni yargı paketinden 2 bin 711 kişi yararlandı

Özgürlükve güvenlik hakkını etkileyen yargısal uygulamalar gözden geçirilirken, İnsan Hakları Eylem Planında da konuya ilişkin somut hedefler konuldu. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden biri de yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu.Yapılan düzenleme ile sadece ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla serbest bırakılması imkanı getirildi. Yürürlüğe girdiği 10 Eylül'den bugünde kadar bu kapsamda kolluk tarafından yakalanan 2 bin 711 kişi taahhüt vererek serbest kaldı. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor.Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkândan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından para cezası veriliyor.