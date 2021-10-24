Ajan doktorun nişanlısı: Evlenecektik, kayboldu

İSRAİL
için para karşılığı casusluk yaparken yakalanan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
6. sınıf öğrencisi ve stajyer doktor olduğu ortaya çıkmıştı. 3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün
'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmşti. SABAH, Salhab'a ulaşamayınca 5 Eylül'de hakkında kayıp ihbarından bulunan nişanlısı F.R.O.'nun (21) emniyetteki ifadesine ulaştı. F.R.O "Tanıştıktan kısa süre sonra Muhammed'i ailem ile tanıştırmak istedim. Ancak Muhammed önce İstanbul
'a ardından da İsviçre
'ye gideceğini, döndüğünde tanışabileceğini söyledi. Geri döndüğünde de ailemle tanıştı. Evlilik düşünüyorduk. En son 1 Eylül'de görüştük. 2 Eylül'de nöbetçi olduğu için 3 Eylül günü Cuma namazından sonra buluşmak için sözleştik. Muhammed iki saat geçmesine rağmen gelmedi. Mesajlarım da iletilmedi. Kendisine ulaşamayınca eniştemi aradım. 5 Eylül günü de emniyete kayıp müracaatında bulundum." dedi. Salhab'ın sevgilisine "İsviçre'ye gidiyorum" derken aynı gün başka bir arkadaşına "Ürdün'e gidiyorum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı.