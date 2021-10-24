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Giriş Tarihi: 24.10.2021 22:18 Son Güncelleme: 24.10.2021 22:41

İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede

İyi Parti’nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede

İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü nedeni ile Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Genel Başkan Meral Akşener'i dinlemek için salona girmek isteyen partililer arasında arbede yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Akşener'in konuşmasından önce ise Haliç Kongre Merkezi'nde partililer ve görevliler arasında arbede çıktı.

YAŞANAN ARBEDE ÇEKİLEN KARELERE YANSIDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile iyi Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.

İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede

Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ve grup arasında yaşanan arbede çekilen karelere yansıdı.

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İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede
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