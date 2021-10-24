İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Akşener'in konuşmasından önce ise Haliç Kongre Merkezi'nde partililer ve görevliler arasında arbede çıktı.
YAŞANAN ARBEDE ÇEKİLEN KARELERE YANSIDI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile iyi Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede
Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler ve grup arasında yaşanan arbede çekilen karelere yansıdı.