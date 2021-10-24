Sözcü ve Birgün’ün “camiye protokol yolu” yalanı çöktü!

"HAFIZLARIMIZIN CEMAATİ RAHATSIZ ETMEDEN…"

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur'an Kurslarımızda hafızlığını bitirmiş öğrencilere yönelik, il ve ilçe müftülükleri tarafından 15 Ekim 2021 tarihinde Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce ilimizin en büyük cemaat kapasitesine sahip olan Hacı Mehmet Sayın Camii'nde 155 hafıza icazet belgelerinin takdim edildiği bir program düzenlenmiştir. Söz konusu icazet merasimi ile alakalı bazı basın yayın organlarında gerçeğe uygun olmayan haberler yapılmıştır. Haber metninde protokol şeridi diye iddia edilen söz konusu şerit, hafızlarımızın kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden bir bütün olarak geçmeleri için tertip edilmiş bir şerittir."