Sözcü ve Birgün’ün “camiye protokol yolu” yalanı çöktü!

Sözcü Gazetesi "Camiye protokol yolu" başlığını atarken, Birgün Gazetesi, "Camiden protokol yolu geçirildi" başlıklı bir haber yayınlandı. Her iki haberde Afyon'da, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen ve Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katıldığı, "Hafızlık İcazet Merasimi" için caminin içinden protokol yolu geçirildiği ifade edildi.
RUTİN UYGULAMAYI "PROTOKOL YOLU" DİYE SUNDU
Sözcü ve Birgün'ün "protokol yolu açıldı" diye lanse ettiği cami içindeki yolun "Hafızlık İcazet Merasimi" için açıldığı, her hafızlık icazet merasiminde camilerde böyle bir yolun açıldığı, rutin bir uygulama olduğu ve hafızların da icazetlerini alması için bu yolu kullandığı ortaya çıktı.
ÇARPITMA HABERE YALANLAMA GELDİ
Çarpıtma haberlere tepki ise gecikmedi. Afyonkarahisar Valiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada basın ve yayın organlarında çıkan haberler yalanlanarak şu bilgilere yer verildi:
"HAFIZLARIMIZIN CEMAATİ RAHATSIZ ETMEDEN…"
"Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur'an Kurslarımızda hafızlığını bitirmiş öğrencilere yönelik, il ve ilçe müftülükleri tarafından 15 Ekim 2021 tarihinde Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce ilimizin en büyük cemaat kapasitesine sahip olan Hacı Mehmet Sayın Camii'nde 155 hafıza icazet belgelerinin takdim edildiği bir program düzenlenmiştir. Söz konusu icazet merasimi ile alakalı bazı basın yayın organlarında gerçeğe uygun olmayan haberler yapılmıştır. Haber metninde protokol şeridi diye iddia edilen söz konusu şerit, hafızlarımızın kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden bir bütün olarak geçmeleri için tertip edilmiş bir şerittir."
"KOLTUKLAR PROTOKOL İÇİN DEĞİL, KURRA HAFIZLARIN OTURDUĞU KOLTUKLAR"
"Ayrıca resimlerde de görüleceği üzere iddia edilen iki koltuk, protokol için değil Hafızlık İcazet Merasimleri'nde gelenek olduğu üzere kurra hafızların oturduğu koltuklardır. Protokol ise iddianın aksine yine resimlerde de görüleceği üzere cemaatle birlikte yere oturmuş, saf düzeni almış ve o şekilde program icra edilmiştir."