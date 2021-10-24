Türkiye’ye güvenen herkes kazanmaya devam edecek

Başkan Erdoğan, HAİER
Beyaz Eşya Fabrikası ile Eskişehir
OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde konuştu: Dünyanın en büyük elektrikli ev aletleri üreticisi Haier'in yatırımı 850 milyon doları bulacak. Türkiye
'ye güvenen ve yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek.
PUSUYA YATANLAR HEVESLENMESİN:
Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırım, geleceğe eser bırakmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız bir kuruş için büyük bir aşkla çalışıyoruz.
TOPLAM 1 MİLYAR 617 MİLYON LİRALIK YATIRIM:
Hedefimiz Eskişehir ve Türkiye'mizi dünyada hak ettiği yere getirmektir. Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu fabrika ve altyapı yatırımlarına büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz.
900 KİŞİYE İSTİHDAM:
Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak.
ÜLKEMİZ YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR:
52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Ülkemiz doludizgin yoluna devam ediyor.
SİVRİHİSAR'DA OSB HİZMETE SUNULACAK:
Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı.
'ŞIRNAK, ARTIK IŞIL IŞIL BİR ŞEHİRDİR'
ŞIRNAK
'TA bir otelde 22 il ve 194 belediye başkanının katılımıyla "Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" düzenlendi. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki
'nin telefonundan katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: PKK ülkeye ve Kürtlere düşmanlığını şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi. Teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık, şehri baştan sona inşa ederek Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık. Artık Şırnak, alt ve üstyapısıyla vatandaşlarımızın huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir.