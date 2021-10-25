Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullandığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında ihraç edilmiş komiser, öğretmen, veteriner ve imam ile açıkta olan polis memurunun da bulunduğu şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 1'i ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.