Edirne’nin 170 milyonu çarçur edildi

Göreve geldiği günden bu yana hizmet yapmadığı gerekçesiyle büyük tepki çeken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eleştirilerin odağında yer aldı. Eleştirenlerin başında ise AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yer aldı. Aksal; Başkan Gürkan'a çok sert sözler sarf ederek, başarılı olmak için laf değil iş üretmek gerektiğinin altını çizdi.

PARA BİTTİ ALTYAPI BİTMEDİ

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, şunları kaydetti: "Siz kendi halinize üzülün, yapamadığınız altyapıya üzülün yollara üzülün, Edirne'nin döneminizde ne kadar bakımsız bir şehir haline geldiğine üzülün. Edirne Belediyesi altyapı yapım işi için 170 milyon kredi kullandı. Para bitti ama altyapının bitmesi şöyle dursun, yapılan yerler eskisinden bile beter. 'Altyapı yapacağım' diye Edirne'nin 170 milyonunu çarçur ettiniz.

EDİRNE'YE KAÇ YIL BORCU VAR?

"Yükümün ağır olduğu doğrudur. Çünkü Edirne'ye ve bu ülkeye hizmet etmek gibi bir derdim var. Derdi hizmet olmayanların bu yükü anlaması elbette ki zor. Ama Allah'a şükür vicdanım çok rahat. Akşam başımı yastığa koyduğumda çok rahat uyuyorum. Kendinizin "Edirne'ye kaç ''yıl'' borcu var oturup onu hesaplayın. Selimiye restorasyonundaki standart bir tabeladan rahatsız olmuşsun. Bu ülkenin bakanlığının tabelasından çok rahatsızsanız, siz yapıp kendi tabelanızı asacaktınız."

"VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR"

"Cumhurbaşkanımıza saygınızdan da sakın bahsetmeyin. Ülkenin demokrasisine darbe vurulan, cumhurbaşkanımızın canına kast edilen 15 Temmuz akşamı sizin ne yaptığınızı hepimiz biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır.' O yüzden laf değil, iş üretin"