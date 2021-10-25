FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, ByLock kullandıkları ve örgütün tepe yöneticisi konumundaki kişilerle irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Büfe ve sabit hatlardan örgütsel iletişim modeline uygun arandıkları belirlenen Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen albay, yarbay, binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, astsubay, 2 uzman jandarma ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen tuğgeneral ve yüzbaşı olmak üzere 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.