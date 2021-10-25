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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Protestocu müdüre 15 yıla kadar hapis talebi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ soruşturması kapsamında mahrem imamlarla çok sayıda görüşme yaptığı tespit edilen ve örgütsel kodlamada yüksek derecede bağlılığı olduğu anlaşılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Haki Aksoy hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Güvenpark'ta polis koleji ve polis akademisinin kapatılması protestolarına da katılan Aksoy hakkındaki iddianame Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki HTS analiz raporunda. Aksoy'un bağlı olduğu mahrem imamlarla ankesörlü telefonla 14 kez irtibat kurduğu tespit edildi.
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Protestocu müdüre 15 yıla kadar hapis talebi
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