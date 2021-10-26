HDP’den CHP’nin ’hayır’ çıkışına övgü: Tarihi bir çıkış yapmıştır

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu.