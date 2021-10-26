HDP’den CHP’nin ’hayır’ çıkışına övgü: Tarihi bir çıkış yapmıştır

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu.
ÖZEL HAYIR OYU VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı.
HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ
CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...