"Kılıçdaroğlu bir daha İzmir’e gelmez"

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uzundere'de kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlarla yaşadığı gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları noktasında İzmir'de hangi CHP'li belediye başkanı izin istediyse iznin verildiğini belirten Kaya, "Narlıdere Belediyesi modelini oluşturdu, bakanlık da geldi planlarını kıstaslara uygun yapınca sonuçlarını aldı, yakında da başlayacaktır. Diğerlerinde de, biz bununla ilgili baştan dedik ki, kentsel dönüşüm yerel yönetim buyurun yapın. Kim yetki istediyse hepsi yetkiyi aldı. Başlayan neresi var? Gaziemir Aktepe-Emrez… Yıllar geçti üzerinden. Uzundere Karabağlar'da 9 yıl geçti, yetkiyi alalı. İzmir'deki hangi noktada CHP'li belediye yetki aldıysa, kentsel dönüşüm ile ilgili bir adım atmamış" diye konuştu.

KÜÇÜK BİR İTİRAFNAMEDİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Uzundere'de yöneltilen 'dönüşüm' eleştirisi sonrası 'hükümet halletsin' söylemini itiraf olarak nitelendiren Kaya; "CHP belediyecilik anlayışının çöktüğünü biz biliyorduk. Ancak Kılıçdaroğlu bunu itiraf etmiştir. Biz bunu 9 yıldır yapmadık, ihalesini bile gerçekleştiremiyoruz diyor. Uzundere, Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilmişti. Kocaoğlu döneminde ufak etap çıkışı oldu. O küçük bir itirafnamedir. Vatandaş açık açık mağduruz diyor. Evet mağduruz diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, biz çözemedik, o zaman hükümet çözsün. Hadiseyi çözemiyor. Bizim sloganımız var, onlar konuşur AK Parti yapar, diye. Benim belediye başkanlarım beceremedi, hükümet ile konuşun, hükümet yapsın, diyor. Bizim yapacağımızı da onlar görüyor ve biliyor. Biz Türkiye'nin pek çok noktasında bunları uyguladık, yaptık. Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle CHP'li belediyeciliğin çöküşünü itiraf etmiştir. Sayın Soyer'in belediyeciliği de Uzundere'de bitmiştir."

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

CHP Lideri'nin nereye giderse tepki gördüğünü öne süren Kaya, "Selden sonra gelmişti, altyapı eksikliğinden kaynaklı olarak vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmıştı. Bu kadar oy verdik, altyapı sorununu çözemediniz diye. Kılıçdaroğlu nereye gitse vatandaştan tepki görüyor. Uzundere'deki tepki de bardağı taşıran son damla olmuştur. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir daha İzmir'e geleceğini düşünmüyorum. CHP'li Soyer, CHP'li siyasetçileri İzmir'de sokağa çıkaramaz hale getirdiler. Son heyet geldi, İzmir'in merkezine sokamadılar. O kadar milletvekili gelmiş, neden merkez ilçelere götürmediniz hiç? Çünkü gelse, merkeze o şikayetlerden milletvekilleri de bunalıp ilk uçakla geri dönerdi. Kılıçdaroğlu'nun da İzmir merkezine girme noktasında aldığı ciddi tepkiler vardı. Burada da belediye programlarından ayrılıp vatandaş arasına girince yine tepki almış oldu. Amerikan Başkanı Trump'ın, ilk aday olduğunda yaptığı konuşmalarda yüzde 79'unun doğru olmadığı tespit ediliyor. Başkanlığının ilk yılında, 2 bin 140 yalan söylüyor. Sayın Soyer'in de durumu budur. Kamuoyunu bu kadar yanıltıcı beyanda bulunmak doğru değil" dedi.

ARTIK VATANDAŞLAR ELEŞTİREL BİR TAVIR ORTAYA KOYUYOR



İhaleye katılanların olmadığı söylemlerine de 'bahane' olarak değerlendiren Kaya, geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu üzerinden örnek vererek şunları söyledi: "Burada bir acziyet var. Kılıçdaroğlu'nun çözümünü merak ediyorduk, o da ortaya çıktı. Aziz Bey döneminde bunlar yoktu. Belki çözmüyordu sorunları ancak farklı şekilde göğüslüyordu, onun da türküleri vardı. Bugün gelinen noktada artık İzmirli, CHP'nin büyükşehir belediye başkanı da dahil olmak üzere tüm başkanlarından umudu kesmiş. İncir kabuğunu doldurmayacak konulardan Kılıçdaroğlu'na gidiyorlar artık.

En sonunda, benim belediye başkanlarım beceriksizlik yaptı, hükümet ile konuşun, hükümet çözsün, diyor. Uzundere bence artık finaldir. Kılıçdaroğlu 2011'den beri İzmir milletvekili. Fakat İzmir'in problemlerinden haberi yok. Bizimkiler ihaleye çıkmış ihaleye giren olmamış diyor. Bu kadar mı beceriksiz belediyen var? Biz neyi önerdik? İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken KİPBAŞ örneği var. Belediyeler zaten bu noktada belirli şirketler kurup ihaleyi müteahhitlere bırakmıyorlar. İzmir'de CHP bu mazeretlerini ortaya koyuyordu ve İzmirli hemşehrilerimiz buna prim veriyordu. Ancak bu noktada artık vatandaşlar eleştirel bir tavır ortaya koyuyor" dedi.