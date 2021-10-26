Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:45 Son Güncelleme: 26.10.2021 16:56

Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan’da resmi törenle karşılandı

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'a geldi. Başkan Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İLK DEVLET BAŞKANI OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da | Video

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA