Giriş Tarihi: 26.10.2021 18:23Son Güncelleme: 26.10.2021 18:31
Son dakika: CHP ve HDP 'Hayır' dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'den geçti
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Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. CHP ve HDP tezkere oylamasında 'hayır' oyu kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısından çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıklamıştı.
Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
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Son dakika: CHP ve HDP 'Hayır' dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM'den geçti