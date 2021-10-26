Son dakika: CHP ve HDP ’Hayır’ dedi! Suriye-Irak Tezkeresi TBMM’den geçti

Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

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