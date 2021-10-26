"UÇBEY" ilk kez kullanıldı! Operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

Mardin Ömerli İlçesi Beşikkaya Jandarma Karakol Komutanlığına 20 Ekim 2016'da yapılan ve bir geçici köy korucusunun şehit olduğu saldırıya katıldığı da belirlenen örgüt mensubunun, sabotaj eylemleri için görevlendirildiği, yurt içinde yapılan ve yapılacak eylemlerin planlanmasında yardımcı olduğu da tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle, bir AK-47 Piyade Tüfeği, üç AK-47 Piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 112 mermi, bir tablet, bir tuşlu cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, 100 adet 9 mm tabanca mermisi, çok sayıda elektrikli ve elektronik malzeme, tıbbi malzeme, yabancı dilde yazıların yer aldığı not kağıdı ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.