7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

BARIŞ
Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Irak
'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda Kars
'ın Kağızman
ilçesinde 2, Kayseri
'de 1 kişi yakalandı. İzmir
'de ise 17 şüpheliden 2'si tutuklandı. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında ise PKK'nın kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi. ANKARA
BAKANLIK 32 İLE GENELGE GÖNDERDİ
İÇIŞLERI Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı. 32 ile gönderilen genelgeye göre yol kontrollerine ağırlık verilecek, sınır hattındaki önlemler gözden geçirilecek ve özellikle esnaf, teröristlerin yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak. Ömer ÇETİN / SABAH