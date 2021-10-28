Başkan Erdoğan, Azerbaycan’dan dönüş yolunda konuştu: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
(Azerbaycan ziyaretine dair)
Azerbaycan'ın başarılarıyla, en az kardeşlerimiz kadar biz de mutlu oluyoruz. Türkiye
olarak, bu projelerin parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Azat edilen Azerbaycan toprakları, yakında bölgede örnek birer üretim ve refah merkezi olacak.
(İmzacı 10 büyükelçi ve ABD basınındaki "Erdoğan geri adım attı" yorumlarıyla yapılan maksatlı haberlere dair)
Herhangi bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin içişlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesi
'nin 41'inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım. Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Türkiye gibi böyle kadim bir tarihe sahip olan bir ülkede görev yapan büyükelçi neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Eğer bunu bilmiyorsa biz hatırlatmış olduk. Ben nasıl geri adım atmışım? Ben bu konuda taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok.
(Kavala ile ilgili AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin atacağı adımlara dair)
Biz bildiğimizi okuruz. Konsey
bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz sonra da üzerimize düşeni yaparız. Ben bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım. Şu ne der, bu ne der; bunlara hiç bakmam. Ölene kadar da aynen bu istikamette devam ederim, devam edeceğim.
(F-35 meselesine dair)
Büyük ihtimalle Glasgow
'da Biden
'la görüşmemiz olacak. Bu görüşmede F-35'lerle ilgili yaptığımız ödemenin bize geri ödemesinin nasıl olacağını görüşeceğiz. Bize gelen bilgi, ödeme planlarının olduğu yönünde. Eğer böyleyse bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız.
DEVLET BEY YÜZDE 7'LİK SEÇİM BARAJI TEKLİFİMİ AYNEN KABUL ETTİ
(Bahçeli ile görüşmeye dair) Devlet Bey
, benim seçim barajıyla ilgili yüzde 7 teklifimi aynen kabul etti. Dolayısıyla bunun üzerinden hareket edeceğiz. Anayasa
ile ilgili çalışmalarımız da aynen devam edecek. Gönül arzu ediyor ki Meclis'teki diğer siyasi partiler de buna hazır olsunlar, onlar da bu konuda "Tamam biz de yaparız" desinler ama şu anda onlardan aldığımız ses seda tam aksine, böyle bir şey yok.
'KİRALANAN YERİ ZABITAYLA BASMAK HUKUK TANIMAZLIK'
(TÜGVA, TÜRGEV ve ENSAR vakıflarının hedef alınmasına dair)
Bay Kemal ve yandaşları bir defa hukuk tanımaz bir güruh. Kiraladıkları yeri zabıtalarla basıp oradan bütün demirbaş eşyalarına varıncaya kadar hepsini dışarı atma gayretleri bir defa bunların tıynetini göstermektedir, bunların cibilliyetini göstermektedir. Bu bir şeyi gösteriyor, bunların ne denli hukuk tanımaz olduğunu ortaya koyuyor.