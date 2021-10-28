Bu bebekler zaten vardı

İnternette 150 liradan satılan Kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödenmesi skandalında yeni perde... İhale edilen bebeklerin yeni alınmadığı, sadece boyama işi için 44 oyuncak bebeğe 366 bin lira ödendiği ortaya çıktı. Beypazarı
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, iki yıl önce 'Beypazarı kazansın' düşüncesiyle müzeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi
'ne tahsis ettiklerini ancak iki yıl kapalı kaldıktan sonra nihayet 23 Ekim'de Mansur Yavaş
tarafından müzenin açıldığını hatırlattı.
Büyükşehir'in, SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal satın almayla ilgili yaptığı basın açıklamasına değinen Başkan Tuncer Kaplan şunları söyledi: Açıklamada, "Beypazarı yöresel ürün, mekân ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt
, Dokuma Ustası Emin Yıldırım
, Dokumacı İsmail Yanık
, Fotoğrafçı-Berber Hüseyin Budak
, Ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu
'nun da birebir modellemesi yapıldığı belirtiliyor. "Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu net bir durumdur" ifadesi yalandır.
Bahsi geçen ve "birebir modellemesi yapılmıştır" şeklinde ifade edilen bu çalışmalar, biz Kent Tarihi Müzesi
'ni onlara tahsis etmeden önce zaten halihazırda müzede yer almaktaydı. Üstelik bunları fotoğraflarla kayıt altına almıştık. Bu eserlerle ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım.