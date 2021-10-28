Bylock’a 438 bin kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan örgüt elebaşı Fetullah Gülen
'in avukatı Adnan Şeker
'in 437 bin 993 kez ByLock'a bağlandığı belirlendi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davanın gerekçesine göre sanık Şeker hakkında, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 2017'de gözaltı kararı verildi. Kararın ardından kayıplara karışan Şeker, 24 Kasım 2018'de başkasına ait kimlik kartıyla İstanbul
'da yakalandı. Mahkeme huzurundaki beyanında ByLock'u telefonuna indirdiğini kabul eden Şeker, avukatlığını yaptığı kişilerin gizliliğe önem vermelerinden dolayı programı kullandığını iddia etmişti. Gerekçeli kararda, Şeker'in, FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer aldığı ve örgüt adına talimat alarak faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekilerek, "silahlı terör örgütüne
üye olmak" suçunu işlediği vurgulandı. Bu kapsamda Şeker'in, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında takdir indirimi yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi. Hükümle birlikte Adnan Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesi kararlaştırıldı.