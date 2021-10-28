Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

Terer örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı
binası önündeki evlat nöbetlerini gece de sürdürmeye başlayan Diyarbakır
annelerinin eylemine bir aile daha katıldı. 3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eyleminin 786'ncı gününde sayı 239 oldu. Diyarbakır'da yaklaşık 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız
için eyleme katılan Serdar Yıldız, kardeşinin HDP
'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirtti. Babasının vefatından sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını ifade eden Yıldız, "Türkiye
'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat, annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi" diye konuştu. Öte yandan, aileler eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl
Başkanlığı önüne davet etti.