HKÜ’den Tatar’a fahri doktora

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ
) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'a "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edildi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Tatar öğrencilere "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin
Ada'da Varoluş Mücadelesi" konulu ilk dersini verdi. Tatar "Anavatan Türkiye
ile belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı
et ve tırnak gibidir" dedi. Ardından akademik performansa katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu
"12 yıl önce eğitim hayatına başlayan üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik" dedi. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli
ise "Toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.