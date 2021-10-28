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Giriş Tarihi: 28.10.2021

HKÜ’den Tatar’a fahri doktora

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ’den Tatar’a fahri doktora

HKÜ, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora unvanı verdi. Tatar’ın ilk dersi “Kıbrıs Türklerinin Ada’da Varoluş Mücadelesi” oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edildi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Tatar öğrencilere "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi" konulu ilk dersini verdi. Tatar "Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı et ve tırnak gibidir" dedi. Ardından akademik performansa katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu "12 yıl önce eğitim hayatına başlayan üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik" dedi. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
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HKÜ’den Tatar’a fahri doktora
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