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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Meslekten ihraç edilen polisler tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Meslekten ihraç edilen polisler tutuklandı
Adana'da terör örgütü FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan ve yargılandıkları davalarda 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilen 8 firari eski polis, yakalanıp cezaevine gönderildi. 'ByLock' kullandıkları da tespit edilen 8 sanık, yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edildi. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı. Polis, yerlerini tespit ettiği hükümlüleri tek tek yakaladı; FETÖ'cü polislerin son adresi cezaevi oldu.
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Meslekten ihraç edilen polisler tutuklandı
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