Meslekten ihraç edilen polisler tutuklandı

Adana
'da terör örgütü FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan ve yargılandıkları davalarda 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilen 8 firari eski polis, yakalanıp cezaevine gönderildi. 'ByLock
' kullandıkları da tespit edilen 8 sanık, yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edildi. Ceza, Yargıtay
tarafından da onandı. Polis, yerlerini tespit ettiği hükümlüleri tek tek yakaladı; FETÖ'cü polislerin son adresi cezaevi oldu.