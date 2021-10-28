Milletvekili Nasır’dan İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki: Hesap veremeyecekler!

İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini, İzmir'de herkesin kendini güvende hissetmesi için çalıştıklarını ve Türkiye'de ilk, dünyada örneği çok az olan bir çalışma başlattıklarını söylemesine rağmen bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Necip Nasır, "Sayın Soyer, 30 Ekim depreminin ardından bir yıllık çalışmalarını anlattığında, ODTÜ koordinasyonunda, 10 üniversite ile anlaşarak, Türkiye'de ilk Dünya'da örneği çok az olan, 'Depremsellik Araştırması ve Zemin Davranış Modeli'nin çıkartılması için harekete geçtiklerini söyleyerek, 'Dünya Bankası ile 330 milyon dolarlık kredi imzaladım' gibi bir yalanı ifade etmiş veya bilgisizce konuşmuştur" dedi.

7 YIL ÖNCE TÜBİTAK YAPTI

Nasır, İzmir'in zemin davranış modelinin 2014 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu, AFAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi birlikteliğinde TÜBİTAK 1007 Projesi adı altında yapıldığına dikkat çekti. Necip Nasır, "Tunç Soyer'in yaptırıyorum dediği İzmir'in Depremsellik Araştırması ise 2011 yılında başlatılan Deprem stratejik eylem planı çalışmaları doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından, İzmir merkezindeki fayların büyük bölümü haritalandırılarak, merkezdeki önemli 5 fay hattının çalışmaları tamamlanmış, 9 fay hattının projeleri de; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çukurova Üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla TÜBİTAK destekli çalışmalar başlatılmıştır ve 2020'deki İzmir depreminin ardından TÜBİTAK, İTÜ ve DEÜ koordinasyonunda karadan denize uzanan fayların karakteristik ve özelliklerini belirleyecek proje zaten yürütülmektedir" diye konuştu.

FAYLAR ANALİZ EDİLİYOR

Nasır, Türkiye'nin tamamında milli imkânlarla gerçekleştirilen ilk denizde deprem araştırma projesi olan çalışmanın, AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü, İzmir depreminin yaşandığı bölgede deniz altındaki fayların analiz edildiği bilgisini verdi.

ULUSLARARASI SULARI KAPSAYAN İLK ARAŞTIRMA YOLDA

Konuyla ilgili konuşan Necip Nasır, ilk sismik araştırma deniz seferi ile "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleriyle Belirlenmesi Projesinde" bin 300 kilometrelik akustik veri toplandığını belirtti. Nasır, yalnızca ilk gemi seferinde, 2 hafta boyunca bölgedeki fayların depremselliği ve aktif tektonik özelliklerinin çıkartılmasına yönelik yoğun araştırmalar yapıldığını çalışma kapsamında batimetrik analizler ve akustik ölçümler yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi; "Haritalandırma çalışmaları yapıldıktan sonra, ikinci bir sefere çıkılacak. İkinci seferde karotlarla numuneler alınacak. Yaşlandırma yöntemiyle de geçmişte hangi deprem aralıkları gerçekleşmiş, bu bölgede ve geleceğe doğru nasıl bize yol haritasını çıkaracağını görmüş olacağız. Bu ülkemizin uluslararası sularının da dahil olduğu ilk araştırması. Bunların tümü kamuoyuyla paylaşılacak"

GERÇEK DIŞI BİLGİLERLE SAVURGANLIK

Necip Nasır, "Tunç Soyer konuşmalarında, Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini söyleyerek yine yalan yanlış konuşmuş veya bilgisizliğinden dolayı İzmirlilerin parasını heba etmiştir. Tunç Soyer'in yaptırıyorum dediği İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda, İzmir'in İl afet risk azaltma planı 25, 26, 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2'nci çalıştay sonrası tamamlanmış, çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunmuştur. Yine Tunç Soyer, Bina Kimlik belgesi için çalışma başlattığını söylemiştir. Oysa, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan binaların teknik ve genel bilgilerine kolayca erişilerek izlenebilmesi amacıyla Ulusal Yapı Denetim Sisteminde iş bitirme aşamasına gelen yapılara bina kimlik sertifikası verilmesine ilişkin uygulamaya 2021 yılı ikinci yarısından itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca başlanmıştır. Bu kapsamda ülke genelinde, 8 bin 500 sertifika bu yıl içerisinde tamamlanan binalara yerleştirilmiştir. İzmir ilimizde yaklaşık bin adet binada, sertifika verilmesi ve montajı işlemi tamamlanmıştır. Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle hem bina sahibi vatandaşlarca hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri tarafından binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşılması mümkün olacaktır, çalışmalar bakanlıkça devam etmektedir. Yaptıkları; gerçek dışı ve dayanaksız açıklamalardan, savurganlıktan ibarettir. İzmir'in umutlarını, parasını heba etmekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ZAMAN KAZANMA PEŞİNDELER…

Türkiye'de deprem ile ilgili bilim kurulunu oluşturacak tek kurumun AFAD olduğunu söyleyen Nasır, Tunç Soyer'in Afet Bilim Kurulu oluşturduğunu ve çalışmalar içinde bütçeden 200 milyon TL. kaynak ayırıp yapılmış işleri yeniden yaptırarak milletin parasını boşa harcadığını, çalışmaların 30 ay içinde tamamlanacağı söylemiyle de hiçbir iş yapmadan seçime kadar zaman kazanmanın peşinde olduğunu söyledi. AK Parti Milletvekili Necip Nasır, son olarak "Mevcut yapı stoku ile büyük deprem riski altında olan İzmir'de, yıllardır alt yapısı ile üst yapısı ile hiçbir çalışma yapmayan, gereksiz zaman geçiren ve vatandaşın aklı ile alay edercesine söylemlerde bulunan bu zihniyetten, İzmirli hemşerilerim günü geldiğinde hesap soracaktır." dedi.