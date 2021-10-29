Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesi Akçadam Köyü'nde yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz, 98 yıl önce Cumhuriyet ilan edildikten sonra köyde yaşanan coşkuyu anlattı. Yakalandığı koronavirüsü evde gördüğü tedavi ile atlatarak kayıtlara hastalığı geçiren en yaşlı kişi olarak geçen 5 çocuk annesi 36 torun sahibi olan Engindeniz, Cumhuriyet'in ilanından sonra yaşanan coşkulu sevinci anlattı. Cumhuriyet ilan edildiğinde 19 yaşında olduğunu hatırlatan Engindeniz, Cumhuriyet'in ilan edildiğini öğrendikten sonra büyük bir coşku yaşadıklarını ve köy meydanında halay çektiklerini söyledi. Atatürk
'ü yaşarken hep görmek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Engindeniz, "Bize Cumhuriyet'i armağan eden Atatürk'ü Anıtkabir
'de ziyaret edip, dua etmek isterim" dedi.