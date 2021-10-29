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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:54 Son Güncelleme: 29.10.2021 17:08

Türk SİHA'ları Fransa'yı korkuttu! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri görüntüleri paylaşmıştı

Türk SİHA’ları Fransa’yı korkuttu! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri görüntüleri paylaşmıştı

Dünyanın ilgiyle takip ettiği ve başarılı uçuşlarla pekçok kez kendini kanıtlayan Türk SİHA'ları yine Avrupa'nın gündeminde. Bayraktar SİHA'nın Ukrayna'da kullanılmasından Almanya ve Rusya rahatsızlık duymuştu. Bu 2 ülkenin arından bir açıklama da Fransa'dan geldi. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da Türk SİHA'sının kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı. İşte haberin detayları...

Türk savunma sanayisinin gözbebeği Türk SİHA'ları operasyonel güçleriyle Avrupalı ülkelerin dikkatini çekmeye devam ederken. Durumdan' Endişe' duyduklarını belirten açıklamalar da geliyor.

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Euronews'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

"TB2 SİHA'DAN RAHATSIZIZ"

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

UKRAYNA O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

ALMANYA DA DEVREYE GİRDİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmişti.

Bild gazetesine konuşan Sözcü, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.

Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara "gerilimi yatıştırma" çağrısında da bulunmuştu

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Türk SİHA'ları Fransa'yı korkuttu! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri görüntüleri paylaşmıştı
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