Koca Sinan Operası ile açıldı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bestelenen Koca Sinan Operası
, yaptığı dünya prömiyeri ile AKM'nin açılış gecesine renk kattı. AKM'nin inşaatına başlandığı yıl, ülkenin kültür hayatına kalıcı iz bırakacak bir eserin hazırlanması arzusunu dile getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sanatçılarımız gece gündüz çalıştılar ve bu milli eseri ortaya çıkardılar. Bugün bu eserle, Hasan Uçarsu Beyefendi'nin bestelediği Koca Sinan Operası ile AKM'nin resmi açılışını yapıyoruz. Yerli ve milli kalarak küresel eserler vermenin mümkün olduğunun bir örneğine biraz sonra şahitlik edeceğiz" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
da Twitter paylaşımında "Halit Refiğ
'in 'Koca Sinan' adlı senaryosundan hareketle dünyanın büyük bir kültür hazinesi Mimar Sinan
'ı anlatan, Orkestra Şefi Gürer Aykal
yönetimindeki bu muhteşem operayı sahneye taşıyan İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini ve tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.