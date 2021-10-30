Muharrem İnce, Millet İttifakı’ndaki fezleke çatlağına dikkat çekti: ’Hayır’ veren, ’evet’ verene ihanet ediyor

"İttifakların bir yazılı metni olur, metni olmalıdır, o metni millet bilmelidir, öyle olursa olur." ifadelerini kullanan İnce, "Biz seçime üç ay kala bakarız, bu iktidarın gitmesi için ama, bu iktidarın yenilmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız ama şimdilik hedefimiz bizim 50+1 alıp tek başına iktidar olmak." diye konuştu.

"HANGİSİ İHANETTİR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Öte yandan Muharrem İnce, partisinin Şişli'deki bir otelde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada, "Millet İttifakından bir bileşen diyor ki 'Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.' Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki