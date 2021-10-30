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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Samsun şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin naaşı, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi'ndeki meydana götürüldü. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında şehidin 2 aylık hamile eşi Dilek, annesi Şehri, babası Recep ve kız kardeşi Sevda Çalışkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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Samsun şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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