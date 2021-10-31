1917 rakımlı tepede PKK’ya operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Irak
'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Yıldırım Harekâtı sürüyor. Hakkâri'nin karşısında yer alan Avaşin
bölgesinde sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre, PKK'lıların saklandıkları mağaralara nokta operasyonlarla tek tek giriliyor.
Bu kapsamda Avaşin'de teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığı belirlenen 1917 rakımlı tepedeki mağaraya Mehmetçik nokta operasyon düzenledi. Kayalık ve sarp bir bölgede olan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekâtı gerçekleştiren komandolar, çevreyi kontrol altına aldı.
TERÖRİSTLERE SU VERDİ
Mehmetçik, mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu. Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verildi.
Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 Doçka ile silaha ait sehpa, 7'si Kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 Biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.
KUZEY IRAK'TA İKİ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.