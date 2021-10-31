Almanya işçi göçünün 60’ıncı yılına özel bilet

Türkiye
'den Almanya
'ya işçi göçünün üzerinden 60 yıl geçti. 30 Ekim 1961'de iki ülke arasında imzalanan işgücü sözleşmesinin ardından Anadolu
'dan kafileler halinde vatandaşlar gurbete gitti. Sirkeci
'den kalkan trenle günlerce süren yolculuk sonunda Almanya'nın değişik şehirlerine ulaşan Türk işçiler, aile hasretiyle yıllarını geçirdi.
Beşinci nesillere ulaşan gurbetçi aileler ırkçı ve yabancı düşmanlığı saldırılarına da maruz kaldı. Yitirilen canlara rağmen yılmadan yollarına devam etti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, "Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle, 30 Ekim 2021'de Sirkeci'den Münih
'e gidecek olan 60.yıl treninde yerlerimizi alıyoruz" sözleriyle çağrı yapıldı. Kısa sürede çok sayıda kişi hatıra dijital bilet aldı. Vatandaşlar 60 yıl önce işçi olarak geldikleri Almanya'da, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin
ve Özlem Türeci
'nin fotoğraflarını paylaşarak mesaj verdi.