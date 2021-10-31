MHP'li Akçay: "CHP Atatürk'e nankörlük yapan bir partidir"

MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı'nın ev sahipliğini yaptığı kahvaltılı toplantıya MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Ülkü Ocakları Sarıgöl İlçe Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, MHP MYK üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli ile partililer katıldı.

"CHP ATATÜRK'E NANKÖRLÜK YAPAN BİR PARTİDİR"

Kahvaltı sonrası bir konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bu CHP var ya bu CHP, aziz Atatürk 10 Kasım 1938 yılında vefat ettiğinde Ankara'da Etnografya Müzesi'nde geçici kabrine konuldu. Ne zaman Anıtkabir yapıldı. 10 Kasım 1953 yılında yapıldı. Demokrat Parti iktidarına kadar aradan geçen yılda kim iktidardı, CHP. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da AKM açılışı yapıldı. Bunda da yine CHP engeline takıldı. Aradan yıllar geçti İstanbul yeni AKM kazandı. İçerisinde çok sayıda kültür etkinliklerine sahip alanlar var. Bu dev eserin yapılmasını yine CHP engellemeye çalıştı. CHP Atatürk'e nankörlük yapan bir partidir" dedi.

Akçay, kahvaltının ardından Yukarıkoçaklar Mahallesi'nde bağda üzüm kesimi yapan işçilerle ve bağ sahibi Ersoy Erdoğan ile bir araya gelerek sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Üzüm denilince Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin ön plana çıktığını vurgulayan Akçay, "Manisa ilinde yüz bin aile geçimini üzümle sağlamakta. Ailesini üzümle geçindirir. Kızının, oğlunun düğünlerini üzüm geliri ile yapar, çocuklarının okumasını da üzüm geliri ile yapmaktadır" dedi.

Akçay, taziye ve geçiş olsun ziyaretlerinde de bulunarak ilçeden ayrıldı.