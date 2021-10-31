Ne deprem ne de ölenler unutuldu

İzmir
'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Geçmiş yıllarda yaşanan afetler sırasında vatandaşların dilinde adeta pelesenk olan "Nerede bu devlet?" haykırışları İzmir'de duyulmadı. Deprem konutlarının ilk etabı bir yılda tamamlandı. Depremzedelere bugüne kadar 184 milyon lira yardım yapıldı, devlet kısa sürede yaraları sardı. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen acılar dinmedi.
30 Ekim İzmir depreminin yıldönümünde hayatını kaybeden 117 kişi için bir anma programı düzenlendi. Bayraklı
'da deprem parkı olarak yenilenen Hasan Ali Yücel Parkı'nda 30 Ekim Deprem Anıtı açıldı. Afet ve acil durumlar için güvenli toplanma alanı olarak tasarlanan park, Deprem Anıtı ile yeni bir anlam kazandı.
Anma programı kapsamında 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakılmasının ardından depremde kaybedilen yurttaşlar için saygı yürüyüşü yapıldı.
SİRENLER ÇALDI
Depremin olduğu saat olan 14.51'de anıt önünde itfaiye sireni eşliğinde saygı duruşu yapıldıktan sonra 117 beyaz balon gökyüzüne salındı. "Elimi Tutar Mısın?" isimli belgesel izlendikten sonra 30 Ekim anma programı kapsamında 117 bisikletli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndan depremin yaşandığı bölgeye bisiklet sürdü. Ayrıca yedi merkez ilçede 15 noktada 18 bin 500 kişilik lokma dağıtıldı. Bayraklı'daki üç camide mevlit okutuldu.
117 KİŞİNİN İSMİ YAZIYOR
30 Ekim Deprem Anıtı'nın başlangıç noktasında üç pano bulunuyor. Bu panolarda depremin olduğu tarih ve saat ile 117 deprem şehidinin isimleri yer alıyor. İsimlerin yazılı olduğu panolarda kuş figürleri bulunuyor. Bu figürler depremde hayatını kaybeden kişilerin sonsuzluğa uçuşlarını temsil ediyor. Parkın girişine konumlandırılan anıt geçidi, karşılama ve parkın içine davet görevini de üstleniyor.
KASIM SONU 649 KONUT TESLİM EDİLECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, Rıza Bey Apartmanı'nın yerine TOKİ tarafından yapılan yeni binanın inşaatında incelemelerde bulundu. Depremin ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarıyla bölgede olduğunu dile getiren Dağ, "Hem arama kurtarma çalışmaları hem çadır daha sonra da konteyner kentler... Bütün bu işleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettik. 1 ay içinde inşaatlara başlayacağımızı söyledik. Depremden sonra bir ay içinde yeni konut projelerine başlandı. Bayraklı ilçesinde 7 proje alanında 1701 konutun yapımı sürdürülüyor. Rezerv alan dediğimiz şehir hastanesinin orada da 3 bin 649 konutun inşaatına başlandı. Kasım sonu itibarıyla inşallah proje alanında, yani Bayraklı'da, depremin olduğu yerde 649 konutun teslimini Sayın Cumhurbaşkanımız hak sahiplerine yapacaklar. Aynı zamanda rezerv alanda da bu yıl sonuna kadar 549 konutun teslimi yapılacak. 2022'nin ilk çeyreği veya en kötü ilk yarısında bu konutların teslimini yapmış olacağız" dedi.
AYDA'YI ZİYARET ETTİ
Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra enkazdan kurtarılan ve 4 yaşına basan Ayda Gezgin'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Gezgin'in evini ziyaret etti. Ayda ve abisi Atakan'a çeşitli hediyeler veren Dağ, 2 kardeşle sohbet etti. Dağ, Baba Uğur Gezgin'den ve aile üyelerinden Ayda ve Atakan hakkında bilgi aldı.