Son dakika: Yunanistan’da 11 DHKP/C’liye 20’şer yıl hapis

Son dakika haberleri... Türkiye adli makamları Atina'da yakalanan teröristlerin Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi olduğunu belirterek, iadelerini istemiş, ancak Yunanistan iade talebini reddetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu teröristlerden DHKP/C'nin sözde siyasi kanat sorumlusu Şadi Naci Özpolat'ın iade durumunu Adalet Bakanlığı'na sordu.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Yunanistan'da tutuklu olan teröristlerin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

YUNANİSTAN'DAKİ YARGILAMA BİTTİ

Yazıda, Atina'nın Sepolya ve Eksarhia semtlerinde 19 Mart 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 DHKP/C terör örgütü mensubunun 15 Temmuz 2021 tarihinde Koridallos Cezaevinde duruşmalarının görüldüğü belirtildi.

Yunanistan mahkemesinin 19 Temmuz 2021 tarihinde açıkladığı nihai kararında, 11 terör örgütü üyesinin 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Şadi Naci Özpolat'ın da bu teröristler arasında olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DAKİ DAVALARI

Bakanlığın yazısında DHKP/C'nin sözde siyasi kanat sorumlusu Şadi Naci Özpolat'ın İstanbul'da 2 ayrı dava ve bir soruşturma kapsamında arandığı kaydedildi. Yazıya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan Özpolat hakkında yakalama emri çıkardı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde de Özpolat'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan davası bulunuyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Özpolat hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tasarlayarak Öldürme", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçlarından açılmış bir dava görülüyor. Özpolat'ın bu mahkemelerde iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve onlarca yıl hapsi isteniyor.

İDAMLA YARGILANDI, ŞARTLI TAHLİYE OLDU

Şadi Naci Özpolat, Anayasal düzeni bozmak için eylemler yaptığı iddiasıyla 1990 yılında tutuklanmıştı. Hakkında İstanbul DGM'de idam cezası istemiyle dava açılmış, 1995 yılında karara bağlanan davada, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 9 yıl Bayrampaşa Cezaevi'nde kalan Özpolat'ın adı ilk olarak 1996 yılında cezaevlerindeki açlık grevlerinde duyulmuştu. Bayrampaşa Cezaevi'nde, Sabancı suikastının emrini veren Ercan Kartal'la aynı koğuşta kalan Özpolat'ın, 1996 yılında olduğu gibi 2000 yılı sonunda da F tipi cezaevlerini protesto için başlatılan açlık grevi ve ölüm orucu emrini veren terörist olduğu belirtilmişti. Özpolat, Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak 29 Mayıs 2002'de Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye olmuştu.