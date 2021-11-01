AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye tezkere tepkisi: CHP, HDP’ye vagon olmuştur





"CHP, TEZKEREDEKİ TUTUMUYLA PKK'YI SEVİNDİRDİ"



CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Dağ, şöyle devam etti:



"CHP; bu gayri milli duruşa payanda olmuştur, can suyu vermiştir. Bu olay, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine kara bir leke olarak geçecektir ve yıllar sonra bugünler yaşandığında Cumhuriyet Halk Partisi; bu anı, bu kararını açıklamakta zorlanacaktır. CHP, kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı tam bir yabancılaşma içindedir. Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP; büyük bir değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşamaktadır. Eminiz ki; CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bile bu yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsızdır. FETÖ gibi DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz ve tepkisiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK'yı sevindirmiştir. CHP'nin siyaseti, tam anlamıyla bir istismar siyasetidir."

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu'nun son tezkereye verdikleri 'hayır' oyu için "Evet dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz" dediğini hatırlatan Dağ, "CHP, bir önceki aynı muhtevaya sahip tezkereye 'evet' diyerek, cumhuriyete kendi ifadeleriyle ihanet mi etmiştir? Ya da Millet İttifakı'nın resmi diğer ortağı İYİ Parti tezkereye 'evet' diyerek cumhuriyete ihanet mi etmiştir? Bunların cevabını bekliyoruz" dedi.