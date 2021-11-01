Bakan Gül: Aydın Adliye Sarayı’nın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak

Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları programına katılmak üzere gittiği Aydın'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, ilk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret etti.



Ziyarette Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker bakana eşlik etti. Vali Hüseyin Aksoy ile görüşüp kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül, Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ADLİYE SORUNU ÇÖZÜLÜYOR



Aydın'ın yeni bir adliye sarayına ihtiyaç duyduğun belirten Bakan Gül, bu konuda önemli neticeler elde edildiğini söyledi. Aydın'a yakışır şekilde yaklaşık yüz bin metrekarelik kullanım alanına sahip bir adliyenin projesinin tamamlandığını belirten Bakan Gül, "Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak, yer teslimi yapılacak ve inşaatına başlayacağız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız da onayını verdi. Bütçesi tüm ödenekleri hazırlandı ve inşallah mevcut adliyemizin 10 katı büyüklüğünde bir yer olacak. Mimarisiyle de Aydın'a yakışır, tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı adliyeyi yapacağız. Bundan dolayı da gururluyuz. Ümit ediyorum en kısa zamanda da inşaat başlayacak. Aydınımıza hayırlı olsun" dedi.

Bakan Gül Söke, Bozdoğan ve Germencik'e yapılacak yeni adliye binalarının bir kısmının projesinin tamamlandığını kaydetti. Nazilli Adliyesinin genişletilmesi için de çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Gül, "Adliye anlamında da adalet hizmetleri anlamında da çalışmalarımızı başarıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.