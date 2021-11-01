G-20’de Türkiye-Fransa arasında ’First Lady’ diplomasisi

'First Lady' diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti. Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsü'nce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkat çekti.