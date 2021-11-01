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Giriş Tarihi: 1.11.2021 17:59 Son Güncelleme: 1.11.2021 18:39

G-20’de Türkiye-Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi

AA
G-20’de Türkiye-Fransa arasında ’First Lady’ diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile G-20 Liderler Zirvesi'ndeki yakın ilişkisi dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Briddite Macron'la yakın ilişkisi objektiflere yansıdı.

Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek antik kenti ziyaret etti. Ziyarette Emine Erdoğan'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı.

'First Lady' diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti. Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsü'nce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkat çekti.

Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, dayanışma mesajlarını iletmişti.

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G-20’de Türkiye-Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi
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