Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan’dan yine mülteci provokasyonu
Giriş Tarihi: 1.11.2021

Yunanistan’dan yine mülteci provokasyonu

Yunanistan’dan yine mülteci provokasyonu
Yunanistan, Akdeniz'de yine provokasyon peşinde. Girit'in doğusunda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 400 sığınmacının yer aldığı Kamerun bayraklı gemiye müdahale eden Yunanistan, önce "Gemi Türk bayraklı" yalanına başvurdu. Bu iddiayı yalanlayan Türkiye, gemidekilere insani yardım yapılarak emniyetinin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak Yunan güçleri, gemiyi Girit'e götürmek yerine 180 deniz mili iterek Bodrum önlerine getirdi. Bunun üzerine olası bir geri itme durumuna karşı bölgede 2 Türk Sahil Güvenlik Botu ve bir mobil radar görevlendirildi. 48 saatten daha fazla denizde bırakılan sığınmacıların, dün de Türkiye'nin yanı başındaki İstanköy adasına intikal ettirildi. Türk Sahil Güvenliğin bölgedeki sıkı önlemleri devam ediyor. AA
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’dan yine mülteci provokasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA