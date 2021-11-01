Yunanistan’dan yine mülteci provokasyonu

Yunanistan, Akdeniz'de yine provokasyon peşinde. Girit'in doğusunda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 400 sığınmacının yer aldığı Kamerun
bayraklı gemiye müdahale eden Yunanistan, önce "Gemi Türk bayraklı" yalanına başvurdu. Bu iddiayı yalanlayan Türkiye
, gemidekilere insani yardım yapılarak emniyetinin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak Yunan güçleri, gemiyi Girit'e götürmek yerine 180 deniz mili iterek Bodrum
önlerine getirdi. Bunun üzerine olası bir geri itme durumuna karşı bölgede 2 Türk Sahil Güvenlik Botu
ve bir mobil radar görevlendirildi. 48 saatten daha fazla denizde bırakılan sığınmacıların, dün de Türkiye'nin yanı başındaki İstanköy
adasına intikal ettirildi. Türk Sahil Güvenliğin bölgedeki sıkı önlemleri devam ediyor. AA