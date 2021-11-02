500 cerrahla Kalp Kapak Tamir Atölyesi

Avrupa'nın en kapsamlı kalp kapak cerrahisi toplantısı Türkiye
'nin ev sahipliğinde yapıldı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kapak Tamir Atölyesi 2021", "Mitral Kapak Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar" konusuyla Avrupa'nın bu yıl düzenlenen en kapsamlı mitral kapak cerrahi toplantısı oldu. Dünya genelinde 500 kalp ve damar cerrahının katıldığı toplantıya Prof. Dr. Cengiz Köksal ile San Rafael Üniversitesi'nden Prof. Michele De Bonis başkanlık etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, iki gün boyunca 11 konuşmacı yer aldı. Kapak cerrahisinde mevcut uygulamalar, yenilikler ve gelişen teknolojinin hastalara sağlayacağı faydaların detaylı olarak ele alındığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Köksal, "Avrupa'da kapak tamir ameliyatları seçilmiş merkezlerde yüzde 80-90 gibi yüksek oranlarda ve de küçük kesi ile yapılıyorken bu oran maalesef ülkemizde çok düşük. Ülkemizde de kalbi durdurmadan ve kalıcı olarak hastaların sorunlarını çözen kapak tamir ameliyatlarının, daha yaygın yapılması öncelikli hedefimizdir" dedi. Toplantıda Portekiz
'den Prof. Dr. Manuel Antunes
, "romatizmal mitral kapak hastalıklarının tamiri", Hollanda Maastrich Üniversitesi'nden Peyman Sardari, "Kapak cerrahisinde endoskopik tedaviler", İtalya Milano'dan Francesco Maisano "Mitral kapak cerrahisinde gelecek", Fransa'dan Gilles Dreyfus "Triküspit kapak cerrahisinde yapılanlar yeterli mi?", İtalya Pisa'dan Andrea Colli "Atan kalpte mitral kapak tamiri" ve yine İtalya'dan Michele De Bonis, "Yeni rehberler ışığında mitral kapak cerrahisi" konulu konuşmalarla yer aldılar.