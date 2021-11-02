AK Parti, "tezkerede" CHP'nin peşini bırakmıyor! "Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda bir adım daha attı"

CHP HDP'NİN İSTEĞİNE GÖRE HAREKET EDİYOR

*CHP 2019 yerel seçimlerinde ittifakın gizli ortağı olarak Millet İttifakı denklemine dâhil olan HDP'nin istek ve tutumlarına göre hareket etmektedir. CHP son dönemde HDP'nin kamuoyu önünde yaptığı çağrıları destekler nitelikte açıklamalar yapmakta ve politikalarını bu yönde geliştirmektedir. CHP tarafından Irak ve Suriye Tezkeresi bu bağlamda reddedilmiş ancak farklı gerekçeler ortaya atılarak dezenformasyonla kamuoyu yanıltmaya çalışılmıştır.

*Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin tezkereye yönelik tutumunu, "Bu tezkere ülkemize yönelik sınır ötesi terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır.Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridoruna izin 7 vermemek ülkemize yönelik saldırıları kaynağında kurutmaktır. HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı. CHP tehdit ediliyordu. Onurlu bir partinin ve liderin çıkıp siz kim oluyorsunuz diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda böyle bir CHP yönetimi mevcut değildir. Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Hem demokrasimiz adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici hazin bir tablo." sözleriyle eleştirmiş ve CHP'nin HDP'ye yönelik tutumunu ortaya koymuştur.