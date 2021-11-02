Aydın'a "uzlaşı kütüphanesi" kuruldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kütüphane açılışında yaptığı açıklamada, uzlaşma ve helalleşmenin Türk Milletinin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

Uzlaşmak isteyen tüm vatandaşların bu kütüphaneye kitap bağışında bulunabileceğini aktaran Bakan Gül, şöyle konuştu: "Hem uzlaştırma kültürüne hem çocuklarımızın kültür dünyasına katkıda bulunacağız. Bir farkındalık da oluşturmuş olacak. Umarız uzlaşma toplumun her kesimine, her zaman egemen olur. Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyor. 98'inci yılını kutladığımız Cumhuriyetimizle İnşallah kıyamete kadar Ay Yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacak. Daha büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımız kuracak. Onlara güveniyoruz. Onların daha güzel bir Türkiye'de yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun, geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızı, Başsavcımızı tüm emeği geçenleri kutluyorum."

Açılışın ardından kütüphanede inceleme yapan Bakan Gül, daha sonra beraberinde Aydın Başsavcısı Kurtça Eker ile birlikte Nazilli Adliyesi'ni ziyaret edip personelle bir araya geldi.

BAŞSAVCI EKER'DEN TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Gül'ün Aydın Adliyesi ziyareti ardından Başsavcı Kurtça Eker yaptığı açıklamada Adalet bakanına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Bakanlığımızca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tertip edilen "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" çalıştayının açılış programına katıldılar. Programdan sonra sayın Bakanımız Adliyemize ziyaret gerçekleştirdiler. Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."