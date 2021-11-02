Kan donduran cinayet İstanbul Çekmeköy'de 29 Ekim Cuma günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki Burhanettin Okyay ve üniversitesi öğrenci genç kız Simge A. aynı apartmanda yaşıyordu. İddiaya göre Okyay ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana bekar erkek girmesini istemiyordu ve bu nedenle de sık sık genç komşusu Simge A.'nın erkek arkadaşı Emre A. ile tartışma yaşıyordu.

“Bekar erkek giremez” cinayeti! Döve döve öldürdüler | Video



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Olay günü Emre A. yine kız arkadaşının evine geldi. Genç çiftin birlikte vakit geçirdikleri sırada Okyay'ın oğlu ve kızı kapılarını çaldı. Taraflar arasına aynı sebepten tartışma yaşandı. Duruma öfkelenen Emre A., telefonla arkadaşlarını arayarak bulunduğu apartmana çağırdı.