Ekrem İmamoğlu, ’Metroda internet var’ yayını yaparken bağlantı koptu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı 2'nci toplantısında AK Parti İBB Meclis üyesi ve Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, "Tarife komisyonumuzun gündeminde olan bir konu için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Tevfik Göksu ve AK Parti yönetimimizle 2 gündür görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin sonucunda artık metrolarda internet erişimine açıyoruz" diyerek İstanbulluya müjdeli haberi duyurmuştu.