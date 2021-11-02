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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Gençler rehavette

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Gençler rehavette

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan: Günlük aşılama oranımız 7 binden 500’e düştü. Özellikle gençlerde rehavet var, aşılamadan sakınıyorlar

Son günlerde aşılama oranlarında duraksama olduğunu ifade eden Prof. Dr. Recep Demirhan, gençlerde aşıya rağbetin az olduğunu dile getirdi. Günde 7 bin civarında aşı yapılırken şu an bu sayının 400-500 civarına düştüğünü söyleyen Demirhan, "İkinci dozları tamamlanmış, hatırlatma dozlarını olması gereken kişiler de üçüncü dozlarını olmuyorlar. Ayrıca yerli aşımız Turkovac için de 18-59 yaş arasındaki herkesi gönüllü olmaya bekliyoruz" dedi.

YÜZDE 20 ARTTI
Yoğun bakımda yatan hasta sayılarının bir önceki haftaya göre yüzde 20 arttığını dile getiren Demirhan, "Polikliniğe başvurularda da kovid pozitif çıkanların sayısı arttı. Her ne kadar vaka sayısı tüm Türkiye'de 25 binle 30 bin arası dalgalı bir seyir gösteriyorsa da bizde önceki haftaya göre Kovidli yatırdığımız hasta sayısında artış var. Yatırdığımız hastaların yüzde 90'ı aşısız ya da aşısını tamamlamamış kişiler." diye konuştu.

POZİTİFLİK ORANI AZALDI
Hastanede geçen yıla göre pozitiflik oranında yaklaşık yüzde 100 azalma olduğu müjdesini veren Demirhan, "Bu da aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor. Yoğun bakım yaş ortalamamız 56'larda, servis yaş ortalaması da 44 civarında. Yoğun bakımda yatan 20 yaşında bir hastamız var ve çocuk 'Keşke aşı olsaydım' diyor. Çocuk vaka sayısında da artış var" dedi.

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Gençler rehavette
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