Memleket Partisi’nden tezkereye ’Hayır’ oyu veren CHP’ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz

"CHP BİR AN EVVEL KENDİ AYARLARINA DÖNMELİDİR"

Bir gazetecinin, "Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Çelebi, "Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." yanıtını verdi.