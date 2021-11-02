Tezkere ile kararlılığımız dosta düşmana gösterildi

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) kaynakları, bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, FETÖ, PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan şiddet ve tempoda devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
EKİMDE 279 TERÖRİST ETKİSİZ:
24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak
ve Suriye
'nin kuzeyi dahil toplam 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş, 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
YUNANİSTAN'A KARŞILIK VERİLDİ:
(Ege
ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Yunanistan
, bu yılın başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 61 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı gerekli karşılık verildi. Yunanistan ikili ilişkilere zarar vermektedir.
SURİYE'YE OLASI HAREKÂT
Bu arada, son dönemde Suriye sınırına yönelik takviye görüntülerin yer aldığı belirtilerek olası bir harekâta ilişkin soru üzerine bakanlık kaynakları, "Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK
, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor" karşılığını verdi. Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin TBMM'de kabul edildiği belirtilen kaynaklar, "İcra ettiğimiz harekâtlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye'den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hâlâ devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014'ten beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok" dedi.
F-35 İÇİN İKİNCİ GÖRÜŞME
BAKANLIK kaynakları, Pentagon'dan gelen heyet ile F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine, "İlk toplantı yapıldı. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var" dedi