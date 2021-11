Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: "İstanbul'u küresel bir merkez haline getirdik"

Ümraniye'nin çarpık şehirleşmenin tüm sıkıntılarını yaşamış bir ilçe olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşı 60'ın üzerinde olanlar 1970'lerin, 1980'lerin, 1990'ların Ümraniyesini hatırlayacaklardır. Ümraniye ismi medyada ancak ya öldürülen işçilerle ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleriyle yer alırdı. Kim vardı o zaman buranın belediyesinde? Kim vardı? CHP. CHP deyince akla ne gelir? Çöp, çamur, çukur, pislik. Bu gelir akla. Öyle ki Ümraniye denince akıllardaki İstanbul ile ilgisi olmayan, uzak mı uzak bir yer akla gelirdi. Bugünkü güzel Ümraniye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu hatıraları bir daha aynı yanlışlara düşmemek için asla unutmamalıyız. İşte bu anlayışla çeyrek asrı aşkın bir süredir İstanbul'un her köşesini, her sokağını, her mahallesini, her ilçesini altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla donattık, donatıyoruz. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Ama elhamdülillah göreve geldik, işte Ümraniye bu hale geldi. Allah sizlerden de razı olsun. Eğer sizlerin desteği olmamış olsaydı, biz bugün buralara gelemezdik."

"2,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Başkan Erdoğan, 1999 depreminin bölgedeki şehirlerin tamamıyla birlikte İstanbul'un da zaaflarını ortaya serdiğini ve önceliklerini değiştirdiğini belirterek, "Bu çerçevede şehrin yapı stokunun önemli bir kısmının hızla dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarını kısa sürede 81 ilimizin tamamına yaydık. Son 9 yılda yeni inşa ettiğimiz sosyal konutlarla birlikte toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesi açılış töreni öncesinde bir imam hatip okulu ile camiyi açtıklarını, burada cuma namazını kıldıklarını anlatan Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber eşi benzeri dünyada olmayan bu sonuç, 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldığımız anlamına geliyor. Halihazırda sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası sürüyor." değerlendirmesini yaptı.