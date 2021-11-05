Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na, "Kandil'i yıkacağım" tepkisi! Komik, tutarsız,akıl tutulması ve yalan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP'nin çağrısı sonrasında tezkere oylamasında "Hayır" diyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem..." şeklindeki söylemi tam anlamıyla çelişkiler yumağıdır. Hem tezkereye hayır diyeceksin hem de Kandil'in sınır ötesinde olduğunu bilmeyeceksin. Saçmalık ve çelişki burada. Konuyla ilgili CHP tabanındaki ciddi rahatsızlığın ardından Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. PKK'nın siyasi sözcülüğüne soyunmuş olan HDP'ye teslim olmuş birinin, PKK'nın merkezini yerle bir edeceğini söylemesi saçmalıktır. Oysa ki, terörle mücadele bu tür saçmalıklarla değil, irade ve kararlılıkla yürütülür. Kılıçdaroğlu son çıkışıyla bu husustaki acizliğini kabul etmiştir.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları komik ve tutarsız. Kendisi yalan söylüyor. Tezkereye 'hayır' deyip sonra da 'Kandil'i yıkacağım' demesi samimiyetsizliktir, tutarsızlıktır. Kılıçdaroğlu'nun sözünün bir kıymeti yok.