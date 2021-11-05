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Giriş Tarihi: 5.11.2021 09:27

Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na, "Kandil'i yıkacağım" tepkisi! Komik, tutarsız,akıl tutulması ve yalan

Eda IŞIK Eda IŞIK
BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Cumhur İttifakı’ndan Kılıçdaroğlu’na, Kandil’i yıkacağım tepkisi! Komik, tutarsız,akıl tutulması ve yalan

Terörle mücadele için çıkarılan Irak-Suriye tezkeresine "Hayır" diyen CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta "Söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler" açıklamasıyla bir kez daha çark eden tutumunu gözler önüne serdi. AK Parti ve MHP Kılıçdaroğlu'nun çıkışını komik,tutarsız,akıl tutulması ve yalan olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP'nin çağrısı sonrasında tezkere oylamasında "Hayır" diyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem..." şeklindeki söylemi tam anlamıyla çelişkiler yumağıdır. Hem tezkereye hayır diyeceksin hem de Kandil'in sınır ötesinde olduğunu bilmeyeceksin. Saçmalık ve çelişki burada. Konuyla ilgili CHP tabanındaki ciddi rahatsızlığın ardından Kılıçdaroğlu, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. PKK'nın siyasi sözcülüğüne soyunmuş olan HDP'ye teslim olmuş birinin, PKK'nın merkezini yerle bir edeceğini söylemesi saçmalıktır. Oysa ki, terörle mücadele bu tür saçmalıklarla değil, irade ve kararlılıkla yürütülür. Kılıçdaroğlu son çıkışıyla bu husustaki acizliğini kabul etmiştir.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları komik ve tutarsız. Kendisi yalan söylüyor. Tezkereye 'hayır' deyip sonra da 'Kandil'i yıkacağım' demesi samimiyetsizliktir, tutarsızlıktır. Kılıçdaroğlu'nun sözünün bir kıymeti yok.

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Cumhur İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na, "Kandil'i yıkacağım" tepkisi! Komik, tutarsız,akıl tutulması ve yalan
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