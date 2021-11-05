Hatırlatma için 3. dozu unutmayın

Türkiye
'de iki doz aşısını yaptırmış kişilerin oranı yüzde 59. En az bir dozunu yaptırmışların oranı da yüzde 67'ye ulaştı. Ancak toplumsal bağışıklık için yüzde 70-80 oranına ulaşmak gerekiyor. Türkiye'de iki doz aşı yaptırmış 48 milyon kişi varken, üçüncü dozunu yaptırmış 11 milyon kişi bulunuyor. Resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapılıyor. Bu sayı ağustosta 1 milyon dozdan fazlaydı. Buna göre Türkiye aşılama oranında 5'te 1 seviyesine geriledi. Aşılamada gelinin süreci uzmanlar SABAH
'a değerlendirdi:
AŞILI DEĞİLSİNİZ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy:
İki doz Sinovac
aşısı
olanlar aşı olduklarına
güvenmemeli. İkinci aşının
üzerinden en az 3 ay
geçtikten sonra antikorlar
azalmaya başlıyor.
Bu nedenle 3
ila 6 ay içinde aşı olmaları
gerekiyor. Bu kişiler
devletimiz tarafından
aşı olmaya davet edildi.
3 milyon kişinin hatırlatma
aşısını olmadığı açıklandı.
Bu kişiler kendilerini
aşılı sanmasın.
Korunmuyorlar...
BioNTech aşısı
için de
3'üncü doz hatırlatma aşısı
yapılacağı açıklandı. 2 doz BioNTech
'ten 6 ay sonra antikorlar
düşüyor. Risk gruplarıyla
hatırlatma dozları başlıyor.
Anlaşılmaz şekilde insanlar
rehavete kapılınca aşılama
hızı düştü. Eskiden aşı tedarikinde
sıkıntılar vardı. Şimdi aşımız
da var. Ürkütücü bir şekilde
isteksizlik var. İkinciyi olanlar
üçüncüye ilgi göstermiyor.
Bir yandan da aşı karşıtları
var. Toplumsal bağışıklık için
ülke nüfusunun en az yüzde
70'inin aşılı olması gerekir. Şu
anki tabloda toplumsal bağışıklığa
ulaşamadığımız ve üçüncü
doz hatırlatmaları yapılmaması
virüsün yeni insanlara bulaşacağını
gösteriyor.
Daha da kötüsü aşısızlar,
yeni varyantların çıkmasına
neden oluyor. Bu, salgını uzatıyor.
Ölüm sayıları düşmüyor.
Günde 200 insan ölüyor. Bir hastalıktan
günde 200 kişinin ölmesi
kaygı verici.
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök:
Çalıştığım aile sağlık
merkezine aşılama başladığında
günde 150 kişi geliyordu.
Şimdi haftada 30 kişi
ancak geliyor. İki Sinovac
olup, üçüncü dozunu yaptırmayanlar
artık korunmuyor.
Antikorlarınız sıfırlandı.
Aşılamada yavaşlamanın
nedeni küçük yaş gruplarında
ailelerin çocuklarına aşılama
yaptırmak istememesi. Aşıda bu
ailelerin yaşadığı kararsızlık ve
30 yaş altının büyük bölümünün
aşı olmamaları bir handikap.
Gebeler mutlaka aşılanmalı.
Büyük fabrika, meydanlarda,
iş yerlerinde çadırlar kurulup,
aşılama hızlandırılmalı. Okula
giden çocuklar çok sık virüse
yakalanmaya başladı. Aileler
bilinçlendirilmeli. Toplumsal
bağışıklığa ulaşmalıyız. Başka
çaremiz yok.
KOVİD İLACINA İLK ONAY
İNGİLTERE'DE
Kovid-19 tedavisinde Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi. İngiltere böylece Kovid-19'a karşı geliştirilen bir ilaca dünyada ilk onayı veren ülke oldu. Yetkililer, vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Avrupa uyarısı geldi. DSÖ'nün Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon Kovid-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
HAMİLELERDE ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI KOVİD AŞISI
SİVAS
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, hamilelerde Kovid-19 aşısının enfeksiyon riskini azalttığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2020'deki gebe ölümlerinin, salgın öncesi yıla göre yüzde 52 oranında arttığını ve yüzde 50'den daha fazla anne adayının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Tuğut, "Hayatını kaybeden anne adaylarının yüzde 99'u aşısız. Aşılama, enfeksiyon riskini, erken doğum ve yoğun bakıma yatış riskini azaltıyor. Bu nedenle hem kadın hem de bebek sağlığını korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır. Aşı sonrası gebe kadında oluşan antikorların bebeğe geçtiğini ve doğum sonu dönemde koruduğunu gösteren pek çok çalışma sonucu var. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için aşı olmayı ertelemeyiniz" diye konuştu. Fatmanur AKKİŞİ /
SABAH
3'ÜNCÜ DOZ HASTANEYE YATIŞLARI AZALTIR
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Aşılamanın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra antikorlar azalmaya başlıyor. Virüse karşı daha iyi korunmanın olması için hatırlatma dozları yapılıyor. İnaktif (Sinovac) aşılarda hatırlatma dozları 3 ay, mRNA (BioNTech) aşısında ise 6 aydan sonra yapılıyor" dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise, "Dünyada 2 doz BioNTech yapan ülke sayısı oldukça fazla. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz dünya genelindeki aşı uygulamalarını yakından takip ediyor. BioNTech 2. dozdan 6 aydan sonra aşının koruyuculuğu azalabiliyor. Bu nedenle 2 dozun üzerinden 6 ay geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının uygulanmasına başlandı. Aşılamanın amacı virüse karşı bağışıklığımızı güçlü hale getirmek. Çift doz BioNTech yaptıranlar arasında nadiren de olsa yoğun bakım ihtiyacı olanlar görülebiliyor. 3. doz aşılamayla birlikte hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı da azalacak diyebiliriz. Bu nedenle öncelikli gruplara mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu. Burak Erdem ÇELİK/
ANKARA
MRNA AŞISINDA HATIRLATMA DOZU UYGULAMASI BAŞLADI
SAĞLIK
Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkladığı öncelikli gruplara üçüncü doz BioNTech aşısı uygulaması dün yurt genelinde başladı. İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasında kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit şunları söyledi: "3. dozları vakti geldiğinde uygulayabilirsek Kovid'in hayatımızdaki yerini yavaş yavaş küçülteceğiz, hatta yok edeceğiz gibi duruyor. Bu trend bozulmazsa onu mevsimsel bir hastalığa doğru itebilecek gibi gözüküyoruz. Ama bir an evvel vatandaşlarımızın aşılanmasını ve 3. dozu gelenlerin de mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Delta varyantı dalgadasında yoğun bakıma girenler maalesef çok şanssızlar. Bu dalgada aşısız yol yürümek büyük cesaret. Böyle bir riske girilmemesi lazım. Aşılarımızı tamamlamalıyız. Hatırlatma dozunun vakti gelen, mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçenler için de artık hatırlatma zamanı. Bunu ihmal etmeyelim."