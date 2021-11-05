İşgal resmi evrakta! 2017’de İBB o yerin tahliyesini talep etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Zabıtası ve çalışanları, CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, CHP Adalar İlçe örgüt üyeleri ve Adalar Belediye personelinin de için de bulunduğu bir grup TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni 5 Ekim'de işgal etti. 27 saat süren işgal polisin müdahalesiyle sonlanırken İBB yönetimi tahliye için mahkeme kararı olduğunu iddia etti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi verdiği kararla İBB'nin tahliye yetkisinin olmadığı vakıf ile İBB/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğunu, tahliye yetkisinin ise İBB'de değil kaymakamlık makamında olduğunu belirterek dosyayı kapattı.
ALKOL VE SİGARA SATIŞI YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
İBB'nin hukuksuz işleminin sürdüğü sırada SABAH, vakfın yer aldığı Büyükada İskelesi'nin altındaki dükkanı CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablası ve Maltepe Belediyesi CHP Meclis üyesi olan Gönül Dinler'in kaçak olarak işlettiğini ortaya çıkardı. İşgal edilen dükkanda herhangi bir kira sözleşmesinin olmamasının yanı sıra, başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi üzerinden dükkanda alkol ve sigara satışı yapıldığı ortaya çıktı.
TAHLİYESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLMİŞ
Vakfı işgalci gibi göstermeye çalışan Ercan Akpolat'ın ablasının işgalci çıkmasının ardından, 2017'de AK Parti döneminde İBB tarafından söz konusu yerin tahliyesi için yazı gönderildiği ortaya çıktı.
İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen tahliye ihtarnamesinde "Büyükada Vapur İskelesi 58 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dükkan olarak işgal edildiğinden dolayı Müdürlüğümüzde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre adınıza geçmişe dönük alacakların tahsili için ecrimisil işlem dosyası oluşturulmuştur. Bahse konu iskelenin bakım ve tadilat yapılacağından işgalinizi 15.10 2017 tarihine kadar tahliye ederek idaremize teslim etmeniz aksi halde yasal yollardan tahliye edileceğiniz hususunda bilgi ve gereğini ihtaren tebliğ ederim" denildiği görüldü.