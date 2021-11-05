İşgal resmi evrakta! 2017’de İBB o yerin tahliyesini talep etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Zabıtası ve çalışanları, CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, CHP Adalar İlçe örgüt üyeleri ve Adalar Belediye personelinin de için de bulunduğu bir grup TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni 5 Ekim'de işgal etti. 27 saat süren işgal polisin müdahalesiyle sonlanırken İBB yönetimi tahliye için mahkeme kararı olduğunu iddia etti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi verdiği kararla İBB'nin tahliye yetkisinin olmadığı vakıf ile İBB/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğunu, tahliye yetkisinin ise İBB'de değil kaymakamlık makamında olduğunu belirterek dosyayı kapattı.