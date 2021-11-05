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Giriş Tarihi: 5.11.2021

İşgalin belgesi

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İşgalin belgesi
İSTANBUL Adalar'da Büyükada İskelesi'nde CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablası Maltepe Belediye Meclis Üyesi Gönül Dinler'in kaçak olarak dükkân işlettiğini ortaya koyan belgeye SABAH ulaştı. İşgal edilen dükkânda herhangi bir kira sözleşmesinin olmamasının yanı sıra, başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi üzerinden dükkânda alkol ve sigara satışı yapıldığı belirlendi. AK Parti döneminde İBB'nin 2017'de söz konusu dükkânın tahliyesi için yazı gönderdiği ortaya çıktı. İhtarnamede, işgal edilen dükkânın 15.10.2017 tarihine kadar tahliye edilmesi isteniyor. CHP'li Akpolat, iskelede kiracı olan TÜGVA'yı İBB zabıtalarıyla birlikte hukuksuz şekilde tahliye etmeye çalışmıştı. Fakat kendi ablasının iskelede işgalci olduğu ortaya çıkmıştı.
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İşgalin belgesi
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