Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tepki: Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar

Esengül Alkış, ikinci çocuğuna 1 aylık hamileyken 2002 yılında Tunceli'de çatışmada eşi Piyade Komanda Er Selçuk Alkış'ı şehit verdi. Alkış, iki çocuğunu babasız büyüttü.

Alkış, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sözlerine tepki gösterdi. Alkış, "Ben eşimi bu bayrak bu vatan için şehit verdim. Bu açıklamaları şiddetle kınıyorum. Bazı şeyleri konuşurken ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması gerekiyor. Ancak Allah bazı şeyleri dillerine vuruyor. Zaten iş birliği içinde oldukları için rabbim kendi ağızlarıyla söyletiyor. Çok üzüldüm. İki yetim çocuk büyütüyorum. Kızım babasını hiç görmedi. İktidara gelebilmek için bunları yapmasınlar. Tezkereye hayır oyu verenler şimdi Kandil'i yerle bir etmekten bahsediyor. Bizim askerimiz niye oralara gidecek diyorlardı. Kandil'i hangi askerle temizleyecekler. Meral hanım kendisinin ülkücü olduğunu söylüyor. Ama bu ülkeyi bölmek isteyenlerle aynı masaya oturuyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bebek katiline nasıl sayın diyebilirsiniz? Atatürk yaşasaydı CHP'lilerin yüzüne tükürürdü. İktidar olabilmek için PKK ve HDP iş birliği yapanlar şehit ailelerinin hakkını ödeyemez" dedi.

"CHP VE İP'İN BİR HESABI VARSA BU MİLLETİN DE BİR HESABI VAR"

Siirt-Eruh karayolunda PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek; "HDP'ye Kılıçdaroğlu destek çıkıyor. Bir türlü PKK diyemiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt'te birisi çıkıyor 'Bastığın topraklar Kürdistan' diyor. Akşener ise cevap bile veremiyor. Bu durum bir şehit babası olarak derinden yaraladı. Her şeye söyleyecek bir şeyi olan Akşener'in seçim yaklaştığı için o anda sanırım nutku tutuldu. İkisi de seçimi kazanma hesabı içindeler. Ama bu milletin de bir hesabı var. HDP ile birlikte seçim kazansalar bile bu milletin ve şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar"dedi.

OY ALABİLMEK İÇİN TERÖRLE KUCAKLAŞIYORLAR

Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, "Oy alabilmek için terörle kucaklaşıyorlar. Utanmadan teröristin cenazesine gidiyor. Bu vatanın parasıyla maaş alıp, son model arabalarla gezerek terörle işbirliği yapıyorlar. Bu bizim yüreğimizi yakıyor" dedi.

TERÖR YANDAŞI OLMUŞLAR

3 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in(27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer ise şunları söyledi: "CHP ve İyi partinin liderleri son zamanlarda iyice zıvanadan çıktılar. Yaptıkları açıklamalar ile biz şehit aileleri olarak yaramıza tuz, biber ekiyorlar. İki parti de teröre yandaşlık konusunda birlik olmuşlar. Diyarbakır'da anneleri ağlatan PKK'nın siyasi uzantısına kucak açıyorlar. Ne yapsalar boş. Bunlara halkımız gereken cevabı verecektir"



Tolga YANIK - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet BONCUK - Özgür ÖZDEMİR / SABAH